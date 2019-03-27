تقليد منتسبين من شرطة دبي شارة تقدير من الطبقة الثانية

المصدر: دبي - البيان

قلّد اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، العريف سالم محمد سالم المقبالي، والشرطي أول صقر سيف المعمري، وهما من أفراد دورية في مركز شرطة الراشدية، شارة تقدير من الطبقة الثانية، وذلك لجهودهما وتميزهما في سرعة الاستجابة للحالات الطارئة في منطقة اختصاص المركز.

وأشاد اللواء المري بالعريف سالم محمد سالم المقبالي، والشرطي أول صقر سيف المعمري لأدائهما ما ترك سمعة طيبة لشرطة دبي لدى الجمهور في توفير الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارة ومثالاً يحتذى به.

وأكد اللواء المري أن التكريم يأتي في إطار تحفيز وتشجيع منتسبي شرطة دبي على بذل المزيد من الجهد والعطاء في تقديم خدمات راقية لإسعاد المجتمع لما لمسناه منهما من حرص واهتمام وتفانٍ في تأدية واجبهما على أكمل وجه من خلال سرعة الاستجابة للحالات الطارئة في منطقة اختصاص المركز.