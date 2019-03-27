شرطة دبي تخرّج الدفعة الـ 28 لبرنامج الدراسات المسائية المنتظمة

المصدر: دبي - البيان

شهد اللواء الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الأكاديمية والتدريب، صباح أمس، في قاعة مكتوم بن راشد بأكاديمية شرطة دبي، حفل تخريج الدفعة الثامنة والعشرين لبرنامج الدراسات المسائية المنتظمة، بحضور اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء طيار أحمد محمد بن ثاني مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، واللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، والعميد الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، والعميد الأستاذ الدكتور محمد بطي الشامسي، نائب مدير الأكاديمية، وعدد من الضباط وأعضاء هيئة التدريس، وأولياء أمور الخريجين.