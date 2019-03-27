«الداخلية» تطلع على دورية الإعلام الأمني بشرطة رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

اطلع الفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، على دورية «الإعلام الأمني» التابعة لإدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة رأس الخيمة لتكون ذراعاً إعلامية جاهزة لمواكبة الأحداث وسرعة نقل المعلومة من موقع الحدث وإحاطة الجمهور بالمستجدات والمعلومات الموثقة، تحقيقاً لهدف الوزارة الاستراتيجي المتمثل بتعزيز رضا الجمهور حول الخدمات المقدمة، وتعزيز الأمن والأمان وضمان تقديم كل الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

جاء ذلك على هامش حفل تخريج 4 دورات تخصصية في قيادة قوات الأمن الخاصة في منطقة سيح المهب بمدينة الذيد، بحضور اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، والعميد عبد الله خميس الحديدي قائد عام شرطة رأس الخيمة بالإنابة، والعميد الدكتور سالم أحمد المزروعي نائب قائد عام شرطة أم القيوين، والمقدم قضيب عبد الله الزعابي مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالإنابة بشرطة رأس الخيمة.

دعم

وتوجّه الفريق الشعفار بالشكر والتقدير إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على دعمه اللامحدود، وحرصه الدائم على تطوير القيادات الشرطية في مختلف المجالات، مؤكداً أن دورية الإعلام الأمني مجهزة وعلى أتم الاستعداد لتقديم مواد مصورة أكثر شمولية، تتميز بالسرعة والشفافية بأفضل الأساليب الحديثة، كما شكر إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية على جهودهم في تجهيز الدورية الإعلامية بكل المستلزمات الحديثة والمتطورة التي تسهل أداء مهامها وفق المعايير الإعلامية الأمنية.

وأشاد بدورية الإعلام الأمني التي دشنتها وزارة الداخلية بهدف دعم التطور المعرفي من خلال تزويدها بعناصر إعلامية مؤهلة.