سفير الدولة لدى المالديف يقدم أوراق اعتماده

المصدر: ماليه - وام

قدّم الدكتور سعيد محمد علي الشامسي سفير الدولة لدى المالديف، أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية المالديف إبراهيم محمد صالح، وأقيمت مراسم الحفل في مكتب الرئيس في العاصمة ماليه.

وهنأ رئيس المالديف السفير، كونه أول سفير مقيم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى بلاده.

وناقش الجانبان حرص البلدين على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف القطاعات وخاصة القطاع السياحي.

ومن جانب آخر، التقى السفير بعبد الله شهيد وزير خارجية جمهورية المالديف في مقر الوزارة.

وهنّأ وزير خارجية المالديف الشامسي على تعيينه، معرباً عن أمله في أن يكون إنشاء سفارة لدولة الإمارات في المالديف أحد سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

كما تم بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية من خلال المشاريع التنموية والاقتصادية وفي المجالات المختلفة ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاجتماع من المالديف أحمد خليل وزير الدولة للشؤون الخارجية، وعبد الغفور محمد وكيل وزارة الخارجية، وعبد الوارث سعيد مدير في وزارة الخارجية.