ناصر الهاملي يزور مركز تأهيل الأسر المنتجة في «الفجيرة الخيرية»

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

زار معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، أمس، مركز تنمية وتأهيل الأسر المنتجة التابع لجمعية الفجيرة الخيرية، يرافقه مستشار الوزير عبدالوهاب عيسى الحمادي وسعيد بن محمد الرقباني رئيس مجلس إدارة الجمعية.

واطلع معالي الوزير على أبرز البرامج التي يوفرها المركز من خدمات للأسر المواطنة والشابات المنتسبات له، بهدف تشجيع وتأهيل المرأة الإماراتية على الإنتاج والابتكار والدخول إلى سوق العمل.

واستمع الهاملي خلال جولته في أقسام المركز إلى شرح مفصل من مسؤولة قسم الأسر المنتجة فاطمة سالم التي استعرضت أبرز الدورات التدريبية والورش التي يوفرها المركز التي تشمل أعمالاً في الخياطة والأشغال اليدوية والحناء والزينة والبخور والعطور والمأكولات المحلية وتنسيق الزهور وتغليف الهدايا إلى جانب الدورات الإدارية.

وأشارت فاطمة سالم إلى أن عدد المستفيدات من الدورات التدريبية في المركز بلغ نحو 5725 متدربة منذ تأسيس المركز عام 2013 حتى الوقت الحالي، إضافة إلى تنفيذ 507 مشاريع منذ عام 2004.

وأكد سعيد بن محمد الرقباني رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية أهمية تعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي بين شرائح المجتمع، الذي يعد ركيزة أساسية في بناء معاني العمل الخيري من خلال البرامج والدورات التدريبية التي تقدمها الجمعية للأسر المواطنة وتأهيلها وإكسابها المهارات التي تمكنها من العمل وإدارة مشروعها بنفسها.

وثمن الرقباني زيارة معالي ناصر بن ثاني الهاملي لمركز تنمية وتأهيل الأسر المنتجة في الجمعية، ودعم الوزارة الدائم للمشاريع التي تصب في إطار تنمية وتأهيل الأسر المواطنة المنتجة.