رئيس الدولة يمنح مدير عام «آيرينا» وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى

المصدر: أبوظبي - وام

منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» عدنان أمين مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى تقديراً للجهود التي بذلها خلال فترة عمله في الدولة ما أسهم في تعزيز دور الوكالة في نشر حلول واستخدامات الطاقة المتجددة بمختلف أنحاء العالم.

وقلد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، عدنان أمين الوسام خلال استقباله له بمكتب سموه بديوان عام الوزارة في أبوظبي.

تقدير

وأعرب سموه عن أمنياته للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة بالتوفيق والنجاح في عمله، مثنياً على دوره الذي أسهم في تعزيز أداء الوكالة الدولية للطاقة المتجددة.

من جانبه أعرب عدنان أمين عن بالغ تقديره وشكره لصاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله».. مشيداً بالسياسة الحكيمة لسموه والدور البارز الذي يلعبه إقليميـاً ودوليـاً.. وثمن الدعم الذي قدمته قيادة الـدولة الرشيدة للوكالة ما ساعدها على أداء دورهـا على الوجـه الأمثـل.

حضور

حضر اللقاء معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة والدكتورة نوال الحوسني المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا».