محمد بن راشد: زيارة الرئيس الأوزبكي تفتح آفاقاً جديدة لمزيد من التقارب

المصدر: دبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في قصر سموه في زعبيل أمس، الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان الصديقة والوفد المرافق.

ورحب سموه بضيف البلاد الكبير والوفد المرافق معرباً سموه عن ثقته بأن زيارة الرئيس الأوزبكي إلى الدولة ستفتح آفاقاً جديدة لمزيد من التقارب والصداقة وتعزيز العلاقات الثنائية فيما بينهما تنعكس إيجابا على المصالح الوطنية العليا لشعبيهما، خاصة في المجالات الاقتصادية والسياحية والثقافية.

وأجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والرئيس شوكت ميرضيائيف - بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، مباحثات رسمية تناولت عددا من القضايا والمواضيع ذات الأهمية المشتركة وسبل تطوير وتوسيع آفاق التعاون بين الجانبين وتحقيق شراكة اقتصادية واستثمارية في القطاعات ذات الجدوى الاقتصادية التي تعود بالخير على البلدين والشعبين الصديقين، وذلك في ضوء الإمكانات المتوافرة لدى الطرفين يمكن الاستفادة منها وتوظيفها بالشكل الأمثل مع التأكيد على دور القطاع الخاص في كلا البلدين وصولاً إلى شراكة أوسع على المستويين الرسمي والشعبي.

ومن جانبه أعرب رئيس جمهورية أوزبكستان عن سعادته بزيارة دولة الإمارات للمرة الأولى، ووجه دعوة رسمية إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لزيارة طشقند وقبلها سموه شاكرا ومقدرا هذه الدعوة الكريمة، على أن يحدد موعدها في الوقت المناسب للطرفين.

وأعرب الرئيس الأوزبكي عن إعجابه بالنهضة الحضارية التي تشهدها دولة الإمارات في شتى الميادين، مبدياً تطلعه إلى استفادة بلاده من تجربة الإمارات عموماً ودبي خاصة التي وصفها بالمدينة الجميلة بشوارعها وأبراجها وبنيتها التحتية المتكاملة والحديثة، مؤكداً أن هذه التجربة العظيمة وقصة النجاح الذي حققته هذه المدينة تستحق أن تكون مثالاً يحتذى للعديد من المدن.

وقد شهد صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ورئيس جمهورية أوزبكستان مراسم تبادل عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة بين البلدين، منها اتفاقيتان بين صندوق أبوظبي للتنمية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الأوزبكية ومذكرة تفاهم بين موانئ دبي العالمية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الأوزبكية، وأخرى على مستوى القطاع الخاص في الدولة بين إحدى الشركات الوطنية ووزارة الزراعة الأوزبكية.

وقد بارك سموه والرئيس الأوزبكي توقيع هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وأعربا عن أملهما في أن تكون بداية طيبة وناجحة لسلسلة من المشاريع الاستثمارية المشتركة بحيث تجسد رؤية قيادتي البلدين ورغبتهما في تحقيق مستقبل واعد لعلاقات البلدين والشعبين الصديقين على مختلف المستويات.

مأدبة

وأقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في قصر سموه في زعبيل أمس، مأدبة غداء تكريما للرئيس شوكت ميرضيائيف والوفد المرافق.

حضر المباحثات ومأدبة الغداء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومحمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، ومحمد حارب بالرصة المحيربي سفير الدولة لدى جمهورية أوزبكستان، وبختيار إبراهيموف سفير جمهورية أوزبكستان لدى الدولة.

أوزبكستان تعفي مواطني الدولة من تأشيرة دخول أراضيها

أعفت جمهورية أوزبكستان مواطني دولة الإمارات من حَمَلة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والعادية من تأشيرة السفر المسبقة.

ودخل قرار الإعفاء، الذي جاء بمبادرة وقرار من حكومة جمهورية أوزبكستان، حيز النفاذ اعتباراً من يوم الأربعاء الماضي الموافق 20 مارس الجاري، حيث أصبح بإمكان مواطني الدولة السفر إلى جمهورية أوزبكستان من دون تأشيرات مسبقة، والبقاء فيها لمدة أقصاها 30 يوماً.

وقال بدر العوضي، مدير إدارة الخدمات القنصلية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي: «تعد مبادرة الحكومة الأوزبكية بإعفاء مواطني دولة الإمارات من حَمَلة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والعادية من تأشيرات السفر المسبقة إنجازاً مهماً يضاف إلى قائمة الإنجازات التي حققتها الدبلوماسية الإماراتية بقيادة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي».

وأضاف أن هذا القرار جاء ترجمة للعلاقات التاريخية القوية بين البلدين الصديقين، التي بنيت على أسس التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية.

وأكد أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي قطعت شوطاً كبيراً في جهودها الدبلوماسية والقنصلية من أجل تعزيز مكانة الدولة على المستوى العالمي.

وأوضح أن هذه المبادرة من حكومة جمهورية أوزبكستان تعكس المكانة الدولية التي أصبحت تتبوأها دولة الإمارات وتؤكد تنامي العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان، وتفتح آفاقاً جديدة لمواطني الدولة للسياحة والاستثمار والتجارة.

ولفت العوضي إلى أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي تسعى من خلال تكثيف جهودها الدبلوماسية لتحقيق أحد أهدافها الاستراتيجية، وهو تقديم خدمات متميزة للمواطن الإماراتي وإسعاده، كونه الأولوية الرئيسية في اهتمامات القيادة الرشيدة، موضحاً أن الإعفاء من تأشيرات الدخول لدول العالم يعد جزءاً منها.