حاكم عجمان يبحث تعزيز علاقات التعاون مع السفير البحريني

المصدر: عجمان - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في مكتبه بالديوان أمس، الشيخ خالد بن عبد الله بن علي بن حمد آل خليفة سفير مملكة البحرين، الذي حضر للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله لدى الدولة.

ورحّب صاحب السمو حاكم عجمان بالسفير البحريني، متمنياً له طيب الإقامة والتوفيق والسداد في تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين على مختلف المستويات، مؤكداً أنه سيجد من المسؤولين كل تعاون لتسهيل مهمته ومساعدته في أداء مهام عمله.

نهضة

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائية القائمة بين الجانبين وتبادل الأحاديث التي من شأنها أن تعزز تلك العلاقة في العديد من المجالات وسبل توطيدها لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.

وأعرب السفير البحريني عن سعادته بلقاء صاحب السمو حاكم عجمان، مشيداً بمكانة وعمق العلاقات الثنائية وبالنهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات عامة، وعجمان خاصة في مختلف القطاعات والميادين.

حضر اللقاء الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، وحمد راشد النعيمي مدير الديوان، وطارق بن غليطة مدير مكتب صاحب السمو حاكم عجمان، وعدد من كبار المسؤولين.