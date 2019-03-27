«حوار أبوظبي» يناقش القضايا المؤثرة في صياغة المستقبل العالمي

المصدر: أبوظبي ـ ماجدة ملاوي

افتتح الدكتور جمال سند السويدي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أمس أعمال المؤتمر السنوي الرابع والعشرين للمركز «حوار أبوظبي: تحديات وفرص التغيير في القرن الحادي والعشرين» بقاعة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بمقر المركز في أبوظبي.

حضرت افتتاح المؤتمر معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، وعدد من المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى دولة الإمارات، ونخبة من الباحثين والأكاديميين، ولفيف من الكتاب والصحفيين ورجال الإعلام.

تحديات وفرص

وأكد الدكتور جمال سند السويدي في كلمته خلال المؤتمر أن المؤتمر يعكس إدراك مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية المتعاظم لأهمية استشراف المستقبل حتى يمكننا معرفة ما يحمله من تحديات وفرص، ومن ثم طرح الرؤى والتوصيات الكفيلة بمواجهة هذه التحديات، وتعظيم الاستفادة من تلك الفرص، وذلك على النحو الذي يسهم في دعم صانع القرار في دولة الإمارات وهو أحد الأهداف الأساسية التي يسعى المركز إلى تحقيقها.

وقال السويدي: «لقد حرصنا ونحن نعدّ جدول أعمال هذا المؤتمر على أن يناقش القضايا الأساسية المؤثرة في صياغة المستقبل العالمي، ولكننا لم ننس في الوقت نفسه مناقشة قضيتين مهمتين للغاية بالنسبة لنا في العالم العربي، وهما: قضية الهوية الوطنية في ظل التغيرات العالمية، وقضية التغيير ومستقبل اللغة العربية، حيث لا يخفى على أحد ما تتعرض له الهويات الوطنية الفرعية، بشكل عام، في النظام العالمي الراهن من تحديات وجودية، تتطلب بذل كل الجهود الممكنة للحيلولة دون محو هذه الهويات وذوبانها».

محاور

وألقى اللواء الركن طيار رشاد محمد السعدي، قائد كلية الدفاع الوطني، الكلمة الرئيسية للمؤتمر، التي أكد فيها أن المؤتمر يتضمن محاور متميزة ترسم ملامح واقعية للحاضر والمستقبل، ما يوفر ركائز مهمة لمراجعة وإعداد السياسات والخطط الاستراتيجية التي تتقاطع فيها عناصر تقييم وتحليل البيئة الاستراتيجية مع واقع الموارد المادية والبشرية، وسبل ووسائل تحقيق الأهداف المخططة في خضم قفزات تقنية متوالية، وتنافس دولي تخوضه القوى العالمية الرئيسية من خلال توظيف واستخدام آليات استراتيجية وأدوات متجددة وحديثة، وأساليب مبتكرة وربما غير مسبوقة تتجاوز في بعض مراحلها القوانين والأعراف الدولية السائدة، وقيم الأمم والشعوب وحضاراتها في نزعة شرسة لتحقيق مآربها وبلوغ غاياتها، وفرض التغيير كواقع مسلّمٍ به.

وأشار السعدي إلى أن البيئة الأمنية الاستراتيجية يعتريها الكثير من التحديات الحقيقية والصعوبات غير المسبوقة، ولكن بالقدر الذي عظمت فيه التحديات فإنه من الإنصاف أيضاً الإقرار بظهور الكثير من الفرص الواعدة التي تبشّر بمستقبل مزدهر لكافة الدول التي تسعى لاستثمار ذلك، مؤكداً أن التغيرات التي تشهدها المنطقة والعالم تفرض ضرورة لعب أدوار تشاركية من قبل الحكومات والمنظمات والأفراد ومراكز الفكر في سبيل السيطرة على بعض نتائجها وإفرازاتها ذات التأثيرات شديدة الخطورة، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال التخلي نسبياً وتدريجياً عن السياسات الانطوائية والكلاسيكية، والقيام بأدوار جماعية تتطلب التحلي بالإرادة الجادة والعزم والشفافية، والتعاون وبذل جهود واقعية تستند إلى رصد موارد كافية، وإعداد استراتيجيات وخطط متوسطة وبعيدة الأمد.

مستقبل الطاقة

وعقب ذلك، بدأت فعاليات الجلسة الأولى للمؤتمر، التي حملت عنوان (التكنولوجيا الحديثة ومستقبل الطاقة)، ترأسها الدكتور إبراهيم الحجري، مدير كلية الإمارات للتطوير التربوي، وتحدث في الجلسة الدكتور ستيفن غريفيث، النائب الأول لرئيس الأبحاث والتطوير، وأستاذ ممارس، جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا الذي تناول في ورقته العلاقة بين التكنولوجيا ومستقبل الوقود الأحفوري.

كما تحدث في هذه الجلسة عدنان أمين، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) الذي استشرف في ورقته البحثية آفاق التطور في مجال الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن قطاع الطاقة العالمية يشهد تغيراً متسارعاً نتيجة للنمو غير المسبوق للطاقة المتجددة؛ والتي يعزز جدواها انخفاض التكلفة، والابتكارات المستمرة في مجالها؛ حتى أصبحت مصدر الطاقة الرئيسي لتلبية الحاجات المتزايدة من الطاقة.

التغيير والأمن

حملت الجلسة الثانية للمؤتمر عنوان (التغيير والأمن)، وترأسها مقصود كروز، المدير التنفيذي لمركز هداية، وتحدث فيها الدكتور ناثان تورنتو، أستاذ مشارك، كلية الدفاع الوطني، بدولة الإمارات، واستعرض في ورقته العلاقة بين التكنولوجيا والتغير في طبيعة الحروب، مشيراً إلى أنه حتى يومنا الحاضر أثر عاملان في طريقة القتال في الحروب؛ وهما: التكنولوجيا والتنظيم البشري.