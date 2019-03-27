محمد بن زايد يعيد تشكيل مجلس إدارة «الوطني للتأهيل» ويعيّن مديرين عامين

المصدر: أبوظبي - وام

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة المركز الوطني للتأهيل - أبوظبي برئاسة محمد سالم الظاهري.

ونص القرار على عضوية كل من عبدالله عبدالعالي عبدالله الحميدان، والعميد عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، وممثل عن المكتب الطبي بوزارة شؤون الرئاسة، وممثل عن دائرة الصحة، وممثل عن القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وممثل عن دائرة تنمية المجتمع.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قرارات بتعيين حمد علي محمد الظاهري مديراً عاماً لهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وسلامة عجلان العميمي مديراً عاماً لهيئة المساهمات المجتمعية «معا»، وعبدالكريم عبدالرحيم الرئيسي مديراً عاماً لمركز النقل المتكامل.