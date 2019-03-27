سلطان بن زايد وطحنون بن محمد وسيف بن زايد يعزون بوفاة محمد المهيري

المصدر: العين - وام

قدم سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أمس واجب العزاء في وفاة المغفور له محمد عتيق جمعة المهيري، وذلك بمجلس سويحان في منطقة سويحان بمدينة العين.

مواساة

وعبر سموهم عن خالص تعازيهم ومواساتهم لأسرة وذوي الفقيد سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء الشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان مدير مكتب ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين.