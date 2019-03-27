«الابتكارات الزراعية» يستعرض دور الذكاء الاصطناعي في زيادة إنتاج الغذاء

المصدر: أبوظبي- منى خليفة

تستضيف أبوظبي يوم الاثنين المقبل فعاليات النسخة السادسة من المنتدى العالمي للابتكارات الزراعية، أكبر معرض في العالم للحلول الزراعية المستدامة، والذي ينعقد لمدة يومين بمركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وذلك بالتزامن مع النسخة الثانية لمعرض تربية النحل وإنتاج العسل، والمؤتمر الدولي الثاني للجمعية العربية لتربية النحل، والمؤتمر السنوي الخامس عشر لجمعية النحالين الآسيوية الذي ينعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط.

حيث ستركز النسخة السادسة من المنتدى على دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز التقدم على صعيد القطاع الزراعي من أجل زيادة إنتاج الغذاء وضمان الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

جاء الإعلان عن انطلاق المنتدى خلال مؤتمر صحفي استضافته غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في إطار حرصها على دعم المنتدى وفعاليات هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، بحضور المهندس سيف محمد الشرع - وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة، ومحمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، والشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة ANHB، والأستاذ الدكتور أحمد الخازم الغامدي رئيس الجمعية العربية لتربية النحل، والمهندس ثامر راشد القاسمي رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى.

حلول مبتكرة

وأكد المهندس سيف الشرع دعم الوزارة غير المحدود لأهداف المنتدى، سواء المتصلة بالابتكار أو الشراكة أو الاستثمار، مشيراً إلى أن الحلول المبتكرة وحدها القادرة على مواجهة الضغوط والتحديات التي تواجه قطاعات إنتاج الأغذية، وتلبية الطلب المتزايد على الغذاء نتيجة النمو السكاني المتوقع في العقود القليلة القادمة.

وقال المهندس ثامر القاسمي: «يتمثل الهدف الأساسي للمنتدى في دعم وتسهيل الأعمال التجارية الزراعية والتركيز على سبل تعزيز كفاءة الإنتاج الغذائي واستدامته، كما أنه يمثل منصة مهمة تجمع أبرز الفاعلين في هذا المجال بهدف النهوض بالقطاع من خلال التبادل المعرفي وتعزيز الابتكار».

وأكد القاسمي أن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ستسلط الضوء خلال المنتدى على فرص وممكنات الاستثمار الزراعي والغذائي في إمارة أبوظبي، كما ستعمل على إبرام عدد من الاتفاقيات مع القطاعين الحكومي والخاص لإطلاق حزمة من الاستثمارات الزراعية والغذائية في إمارة أبوظبي.

تقنيات متطورةورداً على سؤال وجهته «البيان» حول أهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي سيتم استعراضها في المنتدى، قال القاسمي: «نسعى من خلال إقامة هذا المنتدى في عرض الابتكارات والمشاريع التقنية وتطبيقات الذكاء الصناعي وتبنيها مستقبلاً، لتحقيق سبل الاستدامة، وتتجلى هذه التقنيات في استخدام طائرات بدون طيار في عمليات الزراعة والتلقيح والمسح الجوي للتعرف على طبيعة التربية والمياه والأسمدة، هذا بالإضافة إلى استخدام الروبوت في عملية الحصاد، و استخدام تقنية المسح عن بعد للكشف عن سوسة النخيل الحمراء، وغيرها من التقنيات التي تواكب النظرة السديدة والرؤية الحكيمة لحكومة أبوظبي لتحقيق الاستدامة الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي».

منهج زراعي

وقالت موزة سهيل المهيري، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والأداء بالإنابة في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية،أن تعزيز الثقافة الزراعية لطلبة المدارس أمر بالغ الأهمية في مسيرة تحقيق الاستدامة، وعليه تم التعاون مع وزارة التربية والتعليم بتطوير منهج دراسي لطلبة الصف التاسع لدراسة أهمية الدراسية، وتهدف الفكرة إلى خلق ثقافية زراعية بيئية عند الطلبة، لإعداد جيل واعٍ زراعياً.