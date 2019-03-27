«طرق دبي» تطرح 90 رقماً مميزاً في مزادها الـ 101

المصدر: دبي- البيان

تعتزم هيئة الطرق والمواصلات طرح 90 رقماً ثنائياً وثلاثياً ورباعياً وخماسياً للوحات المركبات المميزة من الفئات: (I-J-K-L-M-N-P-Q-R-S-T-Y-W-Z)، وذلك في مزاد علني جديد وهو المزاد الـواحد بعد المئة.

ويبدأ التسجيل في هذا المزاد اعتباراً من يوم الأحد 31 مارس الجاري، فيما ينطلق المزاد يوم السبت الموافق 6 أبريل المقبل، في الساعة الرابعة والنصف عصراً في فندق هيلتون في مدينة الحبتور في دبي.

استراتيجية

وقال جمال السادة، مدير إدارة ترخيص المركبات في مؤسسة الترخيص، إن هيئة الطرق والمواصلات من خلال طرح الأرقام المميزة للمركبات في مزاداتها العلنية والإلكترونية تحرص على اتباع استراتيجية فعّالة قائمة على خطط مدروسة، وتستند إلى نوع من الحيادية والشفافية، وإتاحة الفرص المتكافئة لعشّاق الأرقام المميزة، الذين يسعون إلى اقتنائها من خلال مزادات الهيئة لأنها، أي هذه الأرقام المميزة، تمثل مناسبات ورموزاً وأحداثاً ومحطات مهمة في حياتهم.

وتحظى هذه المزادات بأهمية بالغة لدى الهيئة لأنها تلبي تطلعات ورغبات شريحة واسعة من الجمهور، لذا تسعى الهيئة إلى تنظيمها وفق احتياجات السوق، وإسعاد هذه الفئة من المتعاملين والارتقاء بمستوى رضاهم عن خدمات الهيئة في هذا المجال، مشيراً إلى أن الإقبال الواسع على هذه المزادات، يشهد تنافساً إيجابياً بين المشاركين للحصول على هذه الأرقام المميزة.

تأمين وسيخضع بيع الأرقام في هذا المزاد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%، وتشترط عملية المشاركة في المزاد أن يكون للمتعامل ملف مروري في إمارة دبي، فضلاً عن أنه يتطلب من المشاركين إيداع شيك تأمين موجه للهيئة بمبلغ 25 ألف درهم، إضافة إلى 120 درهماً تدفع كرسوم اشتراك غير قابلة للاسترجاع، وذلك في مراكز إسعاد المتعاملين «أم الرمول، البرشاء، ديرة،»، كما يمكن الدفع عن طريق البطاقة الائتمانية على الموقع الإلكتروني www.rta.ae أو من خلال التطبيق دبي درايف.

الجدير بالذكر، أنه قد تم تخصيص فريق عمل من مركز الاتصال التابع للهيئة وتزويده بالمعلومات المتعلقة بالمزاد، وهي معلومات مهمة تُسهم بلا شك في تقديم الإجابة عن أسئلة واستفسارات الجمهور من مختلف فئات المجتمع حول كيفية المشاركة، أو الدفع من خلال الاتصال على الرقم 8009090.