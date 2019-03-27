بلدية العين تبدأ خطة الملتقيات السكانية 2019

المصدر: العين - داوود محمد

بدأت بلدية مدينة العين خطة ملتقياتها السكانية للعام 2019، التي تشمل 8 ملتقيات سكانية تهدف للتعرف على احتياجات المجتمع عن قرب، إضافة إلى 3 ملتقيات تخصصية أخرى في مجالات تمكين أصحاب الهمم وملتقى الشركاء الاستراتيجيين وملتقى للاستشاريين والمقاولين.

وبدأ أول ملتقى سكاني للعام الجاري بالقطاع الجنوبي وسط حضور واسع من أهالي وسكان القطاع لتستكمل بقية القطاعات جدولها الزمني لخطة الملتقيات.

وأكدت إدارة البلدية أن خطة الملتقيات السكانية تسهم بتشكيل منصات لتعزيز التواصل والتعرف على الاحتياجات وبناء جسور التلاقي في الأفكار والطموحات مع السكان، والتوعية بالخدمات البلدية والحكومية والسعي معاً للارتقاء بها، لوضع رؤية وفكر مشترك لمستقبل المدينة والمجتمع.