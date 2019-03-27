انطلاق منتدى الإعلام العربي في دبي اليوم

المصدر: دبي - البيان

أعلن نادي دبي للصحافة اكتمال جميع الاستعدادات لانطلاق فعاليات منتدى الإعلام العربي في دورته الـ18 اليوم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مركز دبي التجاري العالمي، التي تستمر يومين بمشاركة نحو 3000 من قيادات المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية وكبار الكُتَّاب والمفكرين، والمثقفين والأكاديميين والمهتمين بصناعة الإعلام، ضمن التجمع السنوي الأكبر من نوعه في المنطقة العربية.

مستقبل أفضل

ويُسلط المنتدى، المُقام هذا العام تحت شعار «الإعلام العربي: الواقع والمستقبل»، الضوء على واقع الإعلام العربي ومدى تأثره بالأوضاع العربية والدولية الراهنة، كما سيناقش مدى تأثيره في أبرز القضايا القائمة على الساحة العربية، وكيفية تعزيز إسهامه الإيجابي في صنع مستقبل أفضل لعالمنا العربي، من خلال التحلي بالمصداقية وتمسك الإعلاميين بالأخلاقيات والمبادئ المهنية التي تعتمد في جوهرها على الحياد والموضوعية، لا سيما فيما يتعلق بمناقشة الموضوعات الأكثر ملامسة للمجتمعات العربية ومدى التعبير عن طموحاتها وتطلعاتها نحو غد أفضل.

وإضافة إلى مناقشة واقع الإعلام في المنطقة، تستعرض هذه الدورة من المنتدى أفضل التجارب العالمية الناجحة في التطوير والتحديث الإعلامي، والتعريف بأهم التقنيات الحديثة التي ستسهم في تطوير صورة الإعلام العربي خلال المرحلة المقبلة، وأهم التحولات الإعلامية في العالم، والاتجاهات التكنولوجية التي قد تسهم في تغيير منظومة وصناعة الإعلام، وتأثير ذلك في نمط وسلوك المتلقي ومدى تفاعله مع وسائل الإعلام في المستقبل.

جلسات

وخلال جلسات المنتدى، سيتم تسليط الضوء على موقف وكالات الأنباء العالمية من قضية نشر الأخبار الكاذبة أو المضللة، وآليات السيطرة على تلك الظاهرة، إلى جانب مناقشة أبرز ملامح المشهد الإعلامي العربي في الوقت الراهن، وذلك في ضوء ما تمر به المنطقة والعالم من تغيرات تلقي بظلالها على صناعة الإعلام تأثيراً وتأثُّراً، والحاجة الملحة إلى تطوير المؤسسات الإعلامية التي تشرف عليها الدولة، وتحديث استراتيجيتها لصياغة رؤية جديدة بما يتوافق مع المستجدات التي تشهدها المنطقة والعالم، إلى جانب استعراض أوجه التطوير الذي يجب العمل عليها للنهوض بالمحتوى العربي عبر وسائل الإعلام المختلفة.

كما يناقش المنتدى ضمن جلساته الإقبال على المحتوى السياسي ومزاحمته لمجالات إعلامية أخرى قد تتضمن تجارب وقصصاً ملهمة في الثقافة والفنون والرياضية وغيرها، بينما يظل تركيز الصحافة والإعلام العربي بشكل عام على متابعة العمل السياسي وجعله في صدر الاهتمام، إلى جانب مناقشة دور منصات التواصل الاجتماعي في خلق بيئة سياسية افتراضية واستخدام تلك المواقع للتأثير على المتابعين، وهو ما يعيد الغلبة للسياسة لاستخدامها الإعلام وسيلةً للترويج والانتشار.

تحديات

وفي إحدى الجلسات، يناقش المنتدى التحديات التي تواجه قطاع الصحافة الورقية في المنطقة والعالم، والتداعيات التي تسببت في توقف عشرات الصحف عن الصدور بالشكل الورقي وتوجهها إلى الصحافة الرقمية، إضافة إلى استعراض التطور المتسارع في مجال المحتوى الرقمي عبر كافة المنصات الافتراضية، وتهديدها بشكل مباشر لعرش التلفزيون، لا سيما مع ظهور شركات إنتاج المحتوى المتطور.

كما يستعرض المنتدى حال الإعلام العربي وما وصل إليه من زوايا متعددة إلى جانب مناقشة صناعة الكراهية التي أصبحت واحدة من الأدوات المؤثرة في زعزعة السلام الاجتماعي للدول، إضافة إلى العديد من الجلسات والمواضيع المتنوعة.

تلفزيون دبي شريك إعلامي

أعلن تلفزيون دبي بقنواته المتعددة عن شراكته الإعلامية لفعاليات الدورة الثامنة عشرة لمنتدى الإعلام العربي.

وأكد أحمد سعيد المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، أن شراكة تلفزيون دبي بقنواته المتعددة للدورة الثامنة عشرة لمنتدى الإعلام العربي وجائزة الصحافة العربية، تأتي في إطار الالتزام الدائم بتشجيع ورعاية جميع المبادرات الإعلامية الخلاقة التي تسهم بشكل كبير في إظهار صورة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة ومنجزاتها المحلية والعالمية، تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مشيراً إلى أهمية جائزة الصحافة العربية في خلق روح المنافسة والإبداع لتقديم الأفضل على كل المستويات، فيما يسهم منتدى الإعلام العربي في تبادل الخبرات والآراء للنهوض بواقع الإعلام العربي في ظل التطورات والأحداث التي يشهدها العالم العربي في الوقت الراهن، إضافة لتطرقه لأحدث القضايا والظواهر الإعلامية المستجدة على الساحة الإعلامية العربية والدولية.

وأوضح أن تلفزيون دبي بقنواته المتعددة، وفي إطار الخطط والبرامج والاستراتيجيات والأهداف التي يسعى إليها خدمة للمجتمع بكل فئاته وشرائحه، سيواكب من خلال فرق عمله المتعددة كل جلسات وفعاليات الدورة الثامنة عشرة لمنتدى الإعلام العربي، والتي تتبنى شعار "الإعلام العربي: الواقع والمستقبل"، وذلك لتسليط الضوء على واقع الإعلام العربي ومدى تأثره بالأوضاع العربية والدولية الراهنة، وتأثيره كذلك في أبرز القضايا القائمة على الساحة العربية، وكيفية تعزيز إسهامه الإيجابي في صنع مستقبل أفضل لعالمنا العربي، من خلال التحلي بالمصداقية وتمسك الإعلاميين بالأخلاقيات والمبادئ المهنية التي تعتمد في جوهرها على الحياد والموضوعية، لا سيما فيما يتعلق بمناقشة الموضوعات الأكثر ملامسة للمجتمعات العربية ومدى التعبير عن طموحاتها وتطلعاتها نحو غد أفضل.

ابتكارات

وأشار المنصوري إلى سعي تلفزيون دبي بقنواته المتعددة، الدائم لترسيخ دوره منبراً إعلامياً في المنطقة من خلال خلق ابتكارات وإبداعات جديدة في المضمون الإعلامي، وتطوير ودعم المواهب الإعلامية المواطنة الشابة والتوجيه الدائم بتوفير هذه الدورات التدريبية المتخصصة لرفد الساحة الإعلامية، ضمن استراتيجيته الهادفة إلى استقطاب المواهب والخبرات الإعلامية لتقدم معارفها للشباب والشابات من أبناء الإمارات، كخدمة مجتمعية مهمة تسعى إلى تقديمها لكل شرائح المجتمع في الدولة.

ودعا الزملاء الإعلاميين إلى الإسهام والمشاركة الفعّالة في فعاليات هذه الدورة من منتدى الإعلام العربي في دورته الجديدة، التي تشهد استقطاب نخبة من أبرز خبراء الإعلام والشخصيات الصحفية والإعلامية من مختلف أنحاء العالم العربي، إلى جانب باقة متنوعة من الفعاليات والأنشطة المصاحبة والورش الإعلامية واللقاءات التفاعلية والمنصات، فضلاً عن مشاركة عدد من المتطوعين من طلبة كليات الإعلام والمتدربين والمتطوعين في مجال الصحافة المحلية والخليجية والعربية، ما يشكل فرصة حقيقية لتبادل الآراء والخبرات ويسهم في رسم صورة واقعية للإنسان العربي بعيداً عن الصورة النمطية، متمنياً التوفيق للمشاركين في منتدى الإعلام العربي وجائزة الصحافة العربية.

أشار أحمد المنصوري إلى أن تلفزيون دبي بقنواته المتعددة، سيقوم بنقل جلسات وورش العمل من خلال الاستديو الميداني الخاص «استديو المنتدى» من موقع الحدث وعبر شبكة المراسلين ومذيعي تلفزيون دبي بقنواته المتعددة، وفريق عمل مركز الأخبار، مع ساندي مصطفى ورافد الحارثي وآدال طعمة ومجموعة من المراسلين من موقع الحدث، وذلك ابتداءً من الساعة العاشرة والنصف صباحاً ولغاية منتصف النهار، فضلاً عن بث مجموعة من التغطيات والتقارير الخاصة في نشرة أخبار الإمارات.