الشامسي تحضر حفل سفارة بنغلاديش باليوم الوطني

المصدر: أبوظبي - وام

حضرت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد عمران، سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى الدولة، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما حضر الحفل - الذي أقيم في فندق الإنتركونتيننتال أبوظبي ــ محمد على عمران الشامسي، مدير إدارة شؤون الدبلوماسيين في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وأحمد الحاي الهاملي، مدير إدارة غرب آسيا بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومحمد الزعابي، مدير إدارة شؤون الرعايا الأجانب بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعدد من كبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة، إلى جانب حشد من أبناء الجالية البنغالية المقيمة في الدولة.وأكد عمران العلاقات الوطيدة التي تربط بلاده ودولة الإمارات.