إطلاق «صحتكم أمانة» لخدمة كبار المواطنين في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

أطلقت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» أمس مبادرة «صحتكم أمانة» لتوفير رعاية صحية متميزة لكبار المواطنين، وكشفت «صحة» خلال مؤتمر صحفي، عن أن نسبة كبار المواطنين تتراوح بين 20 إلى 30% من المراجعين وسوف يستفيدون من المبادرة التي تشتمل على منظومة متكاملة من الخدمات الطبية وغير الطبية.

وأشارت «صحة» إلى بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة «صحتكم أمانة» في مدينة الشيخ خليفة الطبية، ومستشفى توام، والخدمات العلاجية الخارجية، وهي المنشآت التي تستقبل أكبر عدد من فئة كبار المواطنين، حسب نتائج دراسة بحثية أجرتها شركة «صحة» بهذا الخصوص.

ارتقاء

وأكد راشد القبيسي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» أن المبادرة تأتي للارتقاء بجودة الحياة الصحية لكبار المواطنين، وضمان مشاركتهم الفاعلة والمستمرة ضمن النسيج المجتمعي في الإمارات، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة.

وقال إن «صحة» ستقدم لكبار المواطنين الرعاية الصحية التي يستحقونها، وستعمل كوادرها الطبية والفنية والإدارية على تقديم الخدمات المميزة، مضيفاً:«صحتكم أمانة» ستركز على توفير باقة من الخدمات المتنوعة والمتكاملة في الرعاية المنزلية لكبار المواطنين الذين لا يرغبون في الحضور للمراكز الصحية والمستشفيات، وتشمل تقديم الاستشارة الطبية لغير الحالات الطارئة، مع مرافقة ممرض أو ممرضة له، والكشف السريري وفق الحالة الصحية للمريض، وأخذ العينات للفحوصات المخبرية، وخدمة التطعيمات، ووصف الأدوية وتوصيلها للمريض».

شمول

كما تشمل الخدمات المقدمة لكبار المواطنين، توفير وحدة متنقلة لخدمة كبار المواطنين تقدم العديد من الخدمات الطبية، منها أخذ الفحوصات المخبرية الدورية حسب حاجة المريض، وتوفير التطعيمات اللازمة.