«حميد الخيرية» تنفذ عدداً من المشاريع خلال شهر رمضان

المصدر: عجمان ـ أسامة أحمد

أكملت مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية كافة الترتيبات والاستعدادات لمشاريعها الخيرية والإنسانية في شهر رمضان المبارك، بهدف مد يد العون والمساعدة للأسر المتعففة.

وأكدت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي المدير العام للمؤسسة أنه تم الانتهاء من الإعداد لعدد من المشاريع الرئيسية والسنوية المتعلقة بشهر رمضان المبارك، وتشمل إفطار صائم، وتوزيع المير الرمضاني، وزكاة المال، وزكاة الفطر وعدداً من المشاريع الفرعية للأيتام والأسر المستحقة، كما أن المؤسسة تعمل ومن خلال فرق عملها على دعم وسد احتياجات الأسر المتعففة والمعوزة خلال الشهر الفضيل.

وقالت إن شهر رمضان المبارك يمثل شهر الخير والعطاء والبركات، وأننا في مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية ننهل من نهج قيادتنا الوطنية والسير على خطاها وتحقيق توجهاتها، من خلال دعم ورسم البسمة على وجوه المحتاجين، والعمل بمبادئ ديننا الإسلامي الحنيف، لافتة إلى أنه سيتم استهداف كافة الأسر المعوزة والمدرجة ضمن كشوفات المؤسسة.

وأشارت إلى أنه تم عقد اجتماع تنسيقي مع المطاعم والمطابخ الشعبية المتخصصة في إعداد وجبات إفطار الصائمين بمقر المؤسسة، مؤكدة أنه سيتم توزيع الوجبات يومياً على 16 مسجداً في مختلف مناطق عجمان.

وتابعت: «تعمل إدارة المؤسسة على التأكد من توفير شروط الصحة والسلامة من خلال التعاون مع دائرة البلدية والتخطيط في عجمان».