«صحة دبي» تبدأ استخدام المنظار المزدوج لعلاج حصوات الكلى الكبيرة

المصدر: دبي - البيان

بدأت هيئة الصحة بدبي باستخدام تقنية المنظار المزدوج لعلاج حصيات الكلى الكبيرة في مستشفى دبي، لتكون الهيئة أول مؤسسة صحية تقوم باستخدام هذه التقنية على مستوى القطاعين العام والخاص في دبي.

وأكد الدكتور ياسر السعيدي استشاري جراحة المسالك البولية بمستشفى دبي، أهمية هذه التقنية التي تساعد الأطباء على تفتيت الحصى من خلال فتحة واحدة لا يتعدى قطرها 1,5 سنتيمتر، بدلاً من إجراء أكثر من فتحة في الحالات المعقدة، والتي يكون فيها كمية الحصيات كبيرة ومنتشرة في الكلية.

وقال الدكتور السعيدي، إن مستشفى دبي تمكنت من إجراء 20 عملية لحالات مرضية مختلفة تكللت جميعها بالنجاح التام، مستعرضاً المميزات العديدة لهذه التقنية التي تساهم في تقليل عدد التداخلات الجراحية لاستكمال إزالة الحصيات من الكلى، مما يؤدي إلى تقليل مكوث المريض داخل المستشفى، وبالتالي خفض تكلفه العلاج على المريض وعودته إلى العمل وممارسة حياته الطبيعية بشكل أسرع.

وأوضح أن قسم المسالك البولية بمستشفى دبي بدأ باستخدام المنظار الجراحي في استئصال سرطان البروستات لأول مرة نهاية 2018، لافتاً إلى أنه تم إجراء 3 عمليات من هذا النوع وجميعها تكللت بالنجاح، لافتاً إلى إمكانية استخدام المنظار الجراحي في عمليات سرطان الكلى والحصى والعمليات الترميمية للكلية وخاصة لمن يعانون عيوباً خلقية.

وكشف عن أن قسم المسالك البولية بمستشفى دبي يجري سنوياً ما يقارب من 3000 عملية تتراوح بين البسيطة والمتوسطة والكبيرة لمختلف أمراض المسالك البولية، مشيراً إلى أن مستشفى دبي سبق أن قام بإجراء أول جراحة من نوعها لإزالة ورم سرطاني من كلية مريضة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد عام 2016 مع الحفاظ على الكلية، في عملية جراحية دقيقة جداً ومعقدة، وفريدة من نوعها، حيث أجرى الطاقم الطبي العملية بنجاح، اعتماداً على مجسم ثلاثي الأبعاد، تمت طباعته في الخارج، وهو يحاكي حالة المريضة وما أظهرته صور الأشعة والتحاليل الطبية.