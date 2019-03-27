إنجازات «حمدان بن محمد الذكية» نتاج الالتزام بتوجيهات ولي عهد دبي

المصدر: دبي - البيان

قال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي رئيس مجلس أمناء «جامعة حمدان بن محمد الذكية»: «إنّ مسيرة الريادة والإنجاز التي تقودها «جامعة حمدان بن محمد الذكية» لم تأتِ من فراغ، وإنما جاءت نتاج الالتزام بالتوجيهات السديدة والمتابعة المستمرة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي الرئيس الأعلى للجامعة، للارتقاء بمنظومة التعليم الذكي وفق دعائم متينة قوامها الابتكار والبحث العلمي والمعرفة لبناء قدرات الشباب باعتبارهم المورد الأغلى لدولة الإمارات»، لافتاً إلى أنّ إطلاق «الإطار العالمي لجودة مخرجات التعليم والتعلم للجامعات الذكية والإلكترونية» توّج الإنجازات المتلاحقة مُحدِثاً نقلة نوعية باتجاه ترسيخ ريادة الإمارة في قيادة مسيرة إعادة رسم وجه التعليم الذكي، بما يتواءم ومتطلبات صنع المستقبل.

جاء ذلك خلال ترؤس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، الاجتماع العادي الثاني لمجلس أمناء الجامعة للسنة الأكاديمية 2018/‏‏‏2019، حيث هنأ الأعضاء بالإنجازات العالمية السبّاقة التي تحققت في الفترة بين نوفمبر 2018 ومارس 2019.

وبارك مجلس الأمناء إطلاق «الإطار العالمي لجودة مخرجات التعليم والتعلم للجامعات الذكية والإلكترونية» خلال مؤتمر «إبداعات عربية 12»، في خطوة هي الأولى من نوعها لصياغة معايير الجامعات التي تطبّق نظم التعليم الذكي على مستوى العالم، وبمشاركة 5 منظمات دولية مرموقة و4 جامعات عالمية رفيعة؛ على رأسها «جامعة آسيا الإلكترونية»، «الشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي»، «الاتحاد الأوروبي لجامعات التعليم عن بعد»، «اتحاد الجامعات العربية»، هيئة كومنولث للتعليم و«اتحاد المعاهد العليا المفتوحة للعلوم التطبيقية بنيوزيلندا».

كما ناقش مجلس الأمناء عدداً من المبادرات والفعاليات المدرجة في جدول الأعمال.

وأضاف معاليه: نفخر بما وصلت إليه الجامعة من مكانة ريادية تضعها في مصاف أهم 10 جامعات ذكية في العالم، ما يدفعنا قدماً إلى تعزيز دورها المحوري في إعادة هندسة التعليم العالي محلياً وإقليمياً وعالمياً لتوفير التعليم الأفضل لمبتكري ومبدعي المستقبل، تيمناً بالرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي قال: «التفوّق الحقيقي أساسه إدراك قيمة العِلم، وأثر المعرفة في تطوير حياتنا إلى الأفضل».