عروض مهرجان «أم الإمارات» رسخت معاني التسامح

المصدر: أبوظبي - البيان

شاركت شرطة أبوظبي في الدورة الرابعة لمهرجان «أم الإمارات»على كورنيش أبوظبي.

وشهد المهرجان الذي أقيم برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تقديم عروض فنية واستعراضات ترفيهية وألعاب تثقيفية رسخت معاني التسامح والحب والتواصل بين البشر على اختلاف ثقافاتهم وأفكارهم.

وتعرف الجمهور إلى جهود مديرتي المرور والدوريات، والطوارئ والسلامة العامة بقطاع العمليات المركزية في تعزيز السلامة، من خلال مشاركة دوريات السعادة ودوريات الأطفال، كما شارك قطاع الأمن الجنائي بالدوريات الخاصة، إلى جانب العروض الشرطية والمنصات التفاعلية والتي أسهمت بنشر مفهوم التسامح والسعادة والإيجابية.