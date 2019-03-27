«وام» تطلق مجلسها التفاعلي لإبراز المسيرة التنموية للدولة ورؤيتها للمستقبل

المصدر: أبوظبي - وام

أطلقت وكالة أنباء الإمارات «وام»، أمس، مبادرة «مجلس وام» المنبر التفاعلي الذي يهدف إلى مناقشة الموضوعات المتعلقة بالشأن الوطني عبر استضافة نخبة من أصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة بشكل شهري للحديث عن أبرز المبادرات والمشاريع والخدمات التي تقدمها كل وزارة أو مؤسسة على حدة، وتسليط الضوء على خططها المستقبلية، بالإضافة إلى توفير منصة حوارية لتبادل الآراء والأفكار حول دور وسائل الإعلام في هذا الشأن.

وتأتي هذه المبادرة ضمن الخطط التطويرية لوكالة أنباء الإمارات، وضمن رؤية المجلس الوطني للإعلام لتسليط الضوء على مسيرة الدولة والإنجازات التنموية في القطاعات كافة. وأكد محمد جلال الريسي المدير التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن انطلاق «مجلس وام» يأتي ضمن رؤية الوكالة التطويرية لتعزيز علاقات التعاون، وتوطيد الشراكة مع وزارات ومؤسسات الدولة، وإبراز إنجازاتها التي تعد جزءاً لا يتجزأ من الإنجازات التنموية للدولة، واستعراض خططها وبرامجها ورؤاها الاستشرافية للمستقبل، التي تتماشي مع رؤية الإمارات 2021 ورؤية أبوظبي 2030.

وأشار إلى أن «مجلس وام» بمثابة حلقة نقاشية يستضيف بشكل دوري أصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين، ويعمل على خلق حوار تفاعلي ثري يقود في نهاية المطاف إلى الخروج بمادة إخبارية متكاملة تلقي الضوء على عمل الوزارات والقطاعات وإنجازاتها وخططها المستقبلية.

وأوضح أن هذه المادة الإخبارية سيتم توفيرها لكافة وسائل الإعلام سواء المحلية أو العالمية باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى 11 لغة أخرى وهي الألمانية والإيطالية والتركية والفارسية والهندية والفرنسية والصينية والروسية والبرتغالية والإسبانية والأوردو ضمن مشروع «لغات وام» الذي تم إطلاقه مؤخراً.

وقال، إن وكالة أنباء الإمارات ومن خلال إيمانها بدورها الوطني حرصت على إطلاق هذه المبادرة تأكيداً على ضرورة توفير منبر إعلامي يبرز الإنجازات التنموية، ورسالة وقيم الدولة ومكانتها كنموذج عالمي للتسامح والتعايش بين مختلف الجنسيات.