أوكرانيا تكرّم سفير الدولة بجائزة «شخصية العام»

المصدر: كييف - وام

فاز سالم أحمد سالم الكعبي سفير الدولة لدى جمهورية أوكرانيا، بجائزة «شخصية العام»، وذلك تكريماً وتقديراً لجهوده الدبلوماسية في تطوير الشراكة وعلاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وأوكرانيا.

وتقدم الكعبي - في كلمته خلال تسلمه الجائزة في حفل توزيع جوائز «شخصية العام» الـ 23 الذي أقيم في دار الأوبرا الوطنية في العاصمة كييف - بالشكر إلى اللجنة المنظمة على منحه الجائزة وإلى وزارة الخارجية الأوكرانية والوزارات الأخرى والحكومة الأوكرانية على دعمها الدائم لنشاطه الدبلوماسي.. مشيداً بالعلاقات المتطورة بين دولة الإمارات وأوكرانيا في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

جدير بالذكر أن جائزة «شخصية العام» الوطنية تمنح للشخصيات البارزة في مجالات الدبلوماسية والتجارة والسياسة والثقافة والفنون.