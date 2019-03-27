«تنفيذي الشارقة» يطلع على تقرير حول نظام تقييم أداء الموظفين

المصدر: الشارقة - البيان

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، الاجتماع الأسبوعي للمجلس، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وذلك صباح أمس في مكتب صاحب السمو الحاكم.

استهلت الجلسة بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، ليطلع المجلس على تقرير دائرة الموارد البشرية حول نظام تقييم الأداء لموظفي حكومة الشارقة، وأكد الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية حرص الدائرة على نشر ثقافة تقييم الأداء وتطوير مستوى أداء الموظفين من خلال تقييم دوري. ولفت بن خادم إلى تنظيم دائرة الموارد البشرية خلال 2018، لـ 64 ندوة تعريفية لنظام تقييم الأداء، و49 دورة للتخطيط الاستراتيجي و4 دورات متابعة الأداء الوظيفي.

وأشار التقرير إلى أن نظام تقييم الأداء يهدف إلى تطوير أداء الموظف، وتشجيع على الابتكار والتميز في إنجاز العمل، وتشجيع الموظف للعمل بروح الفريق الواحد، وتشجيع التعلم والتطور المستمر.

وعن مميزات نظام تقييم الأداء فيتسم النظام بالشفافية والمتابعة الدورية من قبل المسؤول المباشر، كما يشارك الموظف في وضع الأهداف المطلوبة لتنفيذ العمل، وتشجيع الموظف على تقديم المبادرات والاقتراحات التي تساهم في تطوير الجهة الحكومية، وسهولة التعرف إلى نقاط القوة والضعف والاحتياجات التدريبية للموظف.

واطلع المجلس على تقرير اللجنة العليا لاحتفالات إمارة الشارقة باليوم الوطني 47 لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي شملت أنشطة وبرامج وفعاليات في أكثر من 7 مدن على مستوى إمارة الشارقة، وشكر المجلس جهود اللجنة على تنظيمها لاحتفالات اليوم الوطني 47 في مدن ومناطق إمارة الشارقة، وثمن المجلس جهود الدوائر والمؤسسات والهيئات المشاركة في إنجاح احتفالات الإمارة باليوم الوطني.