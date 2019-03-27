«الرقابة النووية» توافق على لائحة جديدة للتخلص من الوقود المستهلك والنفايات المشعة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

وافق مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية خلال اجتماعه في مقر الهيئة على اللائحة الجديدة رقم «27» المعنية بالتخلص من الوقود المستهلك والنفايات المشعة، والتي تم صياغتها استناداً إلى القانون النووي لدولة الإمارات الذي ينص على ضرورة وضع تشريعات تتعلق بالتعامل مع الوقود النووي المستهلك والنفايات المشعة من أجل حماية المجتمع من مخاطر الإشعاع.

كما وافق المجلس على رخصة «المواد المشعة طبيعية المنشأ»، التي تقدمت بها شركة أبوظبي لتكرير النفط «تكرير» لمنشأة معالجة للنفايات، حيث تتواجد في القشرة الأرضية، ويتم الحصول عليها أثناء عمليات التنقيب عن الغاز والبترول.

وناقش مجلس الإدارة خطة الهيئة التشغيلية المقترحة لعام 2020، والتي تضع خارطة لمختلف الأنشطة التي تدعم مهمتها في الرقابة على القطاع النووي في دولة الإمارات.

واستمع أعضاء المجلس إلى المستجدات المتعلقة بطلب إصدار رخصة التشغيل للوحدتين الأولى والثانية لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، فضلاً عن عمليات التفتيش الخاصة بالمحطة لضمان الالتزام بمتطلبات الأمان والأمن والضمانات التي تتطلبها الهيئة. هذا ويعد مراجعة طلب إصدار رخصة التشغيل لمحطة براكة للطاقة النووية من الأولويات المهمة لمجلس إدارة الهيئة لضمان التزامه بكافة المتطلبات الرقابية.

وعلى هامش اجتماع مجلس الإدارة، حضر الأعضاء حفل منح الهيئة شهادة الأيزو لشهادة الجودة 9001:2015 والتي حصلت عليها الهيئة في مجال الرقابة وإدارة الخدمات المتعلقة بالقطاع النووي في الإمارات.