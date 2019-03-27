بلدية أبوظبي تدرس تقليل الهدر في مشاريع البنية التحتية

المصدر: أبوظبي - أحمد سعيد

تدرس بلدية مدينة أبوظبي تنفيذ دليل الهندسة القيمية وتطبيقه على كافة مشاريع البنية التحتية وأصول البلدية بما يفيد في تقليل الهدر في المشاريع من 2% إلى 50%.

وأوضح المهندس محمد عبد القادر الشاطري رئيس قسم الدراسات والمعايير في قطاع البنية التحتية وأصول البلدية أن الدليل حالياً في طور الاعتماد من مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة والجهات المعنية الأخرى ولدى تطبيقه سيساهم في تقليل الهدر في مصاريف المشاريع والمواد المستخدمة في تنفيذ المشاريع وصيانتها.

وبشأن التقنيات والأساليب الجديدة التي تنفذها البلدية لتقليل الهدر في استهلاك المياه في ري المسطحات الخضراء، أفاد الشاطري في تصريحات للصحافيين على هامش فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر تنسيق الحدائق والأماكن العامة بأن البلدية تنتهج أساليب وتقنيات حديثة من خلالها تعمل على تخفيض استهلاك المياه في ري الأعمال الزراعية التجميلية في الشوارع العامة لتصل إلى 2 لتر من المياه لكل متر مربع عوضاً عن 16 لتراً في السابق، ولتكون الكمية لري المسطحات الخضراء في الحدائق 4 لترات لكل متر مربع.

محسنات

وإلى جانب ما سلف تعتمد البلدية استخدام المحسنات للتربة والتي تزيد من حفظ كميات المياه في التربة لفترات أطول، إضافة إلى نظام «اسكادا» الذكي الذي يراقب حالات الهدر في مياه ري المسطحات الخضراء إن وجدت، بالإضافة إلى اعتماد التصاميم التي تعتمد على استخدام أقل للنباتات والزهور.

واستعرضت إحدى الشركات المحلية وتدعى «تيكون» المشاركة في المعرض المنعقد على هامش المؤتمر أحدث مواد العزل المستخدمة في العمليات الإنشائية للمباني، مؤكدة أهمية استخدام تلك العوازل في الحد من اختراق جزور الأشجار الضخمة إلى المباني وإلحاق الضرر بها.

كما تعتمد مشاريع البنية التحتية التي تنفذها البلدية على استخدام تلك العوازل للحد من تسرب المياه أو تحرك التربة الرملية في الطرقات والمناطق الإنشائية، بما يسهم في حماية الممتلكات من العوامل البيئية والطبيعية.

واختتمت بلدية مدينة أبوظبي بالتعاون مع شركة (إيه سي إم) مؤتمر تنسيق الحدائق في دورته الحالية 2019 من خلال استعراض 12 ورقة عمل تحت أربعة محاور وهي: تشغيل وصيانة المساحات الطبيعية وأماكن الترفيه المستدامة، الثقافة والمساحات العامة، إنشاء المساحات الطبيعية التي تساعد في تحسين الصحة العامة، المساحات العامة والأطفال واللعب.

وقد اشتمل المحور الأول على أربع أوراق عمل كانت أولاها بعنوان (نظرة تنظيمية: خطة بلدية أبوظبي لإقامة مساحات طبيعية ومشاريع الري)، وتضمنت الورقة التعرف إلى خطط مدينة أبوظبي لزيادة استدامة الري واستخدام المياه، وفهم أهمية تحسين استدامة المساحات الطبيعية لتلبية الأهداف البيئية لرؤية 2021 والتزام أبوظبي بالاستدامة.

والورقة الثانية بعنوان (تصميم المدن لنشر الاستدامة والمفاهيم الصديقة للبيئة)، وتشمل التعلم من الأمثلة الدولية للمجتمعات المستدامة والصديقة للبيئة، واستكشاف التقنيات المبتكرة للري، وتنسيق المساحات الطبيعية لبناء نظام بيئي مستدام، وإنشاء مساحات عامة موفرة للطاقة، أما الورقة الثالثة في هذا المحور فكانت بعنوان (استخدام أماكن الترفيه المقاومة التي تستطيع تحمل حرارة الصيف)، وتشمل الاطلاع على أمثلة المواد المقاومة المستخدمة في أماكن الترفيه، ومعرفة فوائد السلامة لاستخدام مواد أكثر مقاومة مع خفض التكاليف الخاصة بالصيانة، ودراسة التحديات والمزايا الفريدة لمناخ أبوظبي فيما يخص أماكن الترفيه.

تجميل

أشار المهندس محمد عبد القادر الشاطري إلى أن المشاريع التجميلية التي ستنفذها البلدية خلال الخمس سنوات المقبلة وعددها 30 مشروعاً على مستوى مدينة أبوظبي وضواحيها ستعتمد على النباتات المحلية بنسبة 70% لاستهلاكها الأقل لمياه الري واستمراريتها ولقدرتها على تحمل الارتفاع في درجات الحرارة، وإعطائها مظهراً جمالياً للشوارع العامة.