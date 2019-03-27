«كهرباء دبي» تدعو الجمهور إلى المشاركة في «ساعة الأرض»

المصدر: دبي- البيان

تواصل هيئة كهرباء ومياه دبي معادلة الانبعاثات الكربونية الناتجة عن فعاليات «ساعة الأرض» 2019، والتي تنظمها يوم السبت المقبل، وذلك للعام الرابع على التوالي، عبر مبادلتها بأرصدة كربونية معتمدة من مشروعات الهيئة على أسس بروتوكول كيوتو لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

ووجهت الهيئة الدعوة للجمهور لمشاركة الملايين في آلاف المدن حول العالم في التعبير عن دعمهم لكوكب الأرض خلال «ساعة الأرض» عبر إطفاء الأضواء والأجهزة الكهربائية غير الضرورية من الساعة 8:30 إلى 9:30 مساءً يوم السبت المقبل، والمشاركة في الفعاليات التي تنظمها في مراسي بروميناد الخليج التجاري بدبي، بمشاركة المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وجمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع الصندوق العالمي لصون الطبيعة، وبدعم من دبي القابضة، وذلك ابتداءً من الساعة الرابعة مساءً.

وتتضمن الفعاليات العديد من الأنشطة الهادفة إلى نشر الوعي البيئي، وتعزيز ثقافة الاستهلاك الرشيد للكهرباء والمياه.

ممارسات

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تلتزم الهيئة بأفضل الممارسات الخضراء في جميع مشروعاتها وعملياتها التشغيلية، ونحرص على تطبيق أعلى معايير الحفاظ على البيئة، والحد من الانبعاثات الكربونية في الفعاليات التي ننظمها ضمن جهودنا لتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، التي تهدف إلى أن تكون دبي المدينة الأقل في البصمة الكربونية على مستوى العالم، ونواصل هذا العام معادلة الانبعاثات الناتجة عن تنظيم فعاليات «ساعة الأرض» بعد النجاح الذي حققته الهيئة خلال الأعوام الثلاثة الماضية في تنظيم فعاليات خالية الكربون من خلال تبادل الانبعاثات بأرصدة كربونية معتمدة (CDM’s) من مشاريع الهيئة القائمة على أسس بروتوكول كيوتو لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ».

مسيرة

وتنطلق مسيرة «ساعة الأرض» في تمام الساعة 8:30 مساءً، بمشاركة عدد من مديري العموم والمسؤولين والشخصيات العامة وممثلي الدوائر الحكومية والشركات الخاصة والجامعات والمدارس.

وتوفر الهيئة حافلات مجانية، بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، من محطة مترو الخليج التجاري إلى فعاليات «ساعة الأرض» وبالعكس كل 15 دقيقة، من الرابعة وحتى العاشرة مساءً، كما تتوافر مواقف مجانية في موقع الفعاليات.