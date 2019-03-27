مناقشة مشروع قانون المساعدة الطبية على الإنجاب

المصدر: دبي - البيان

انتهت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها أمس بمقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة سالم عبيد الحصان الشامسي رئيس اللجنة، من مناقشة جميع مواد مشروع قانون اتحادي في شأن المساعدة الطبية على الإنجاب، وذلك بحضور ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من خلفان عبدالله بن يوخه مقرر اللجنة، وخالد علي بن زايد الفلاسي، وفيصل حـارب الذباحـي، وناعمة عبدالله الشرهان، وسعيد صالح الرميثي.

وقال سالم الشامسي: إن اللجنة انتهت من مناقشة جميع مواد مشروع القانون الذي يتكون من 36 مادة، لافتاً إلى أن ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع حضروا جميع اجتماعات اللجنة لتفسير وتوضيح بعض المصطلحات الطبية والفنية الواردة في مواده.

وأوضح أن اللجنة انتهت منذ بدء دور الانعقاد العادي الرابع - الحالي - للفصل التشريعي السادس عشر للمجلس الوطني الاتحادي وحتى الآن من مناقشة أربعة مشروعات قوانين متعلقة بالقطاع الصحي، تم إقرار ثلاثة منها بالفعل وهي مشروعات قوانين اتحادية في شأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية وتنظيم مزاولة مهنة الطب البشري ومهنة الصيدلة.

بريد الإمارات

من جهة أخرى، واصلت اللجنة المؤقتة لمناقشة موضوع «سياسة مجموعة بريد الإمارات» في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة حمد أحمد الرحومي «رئيس اللجنة»، مناقشة الموضوع، بحضور ممثلي مجموعة بريد الإمارات.

وقال حمد الرحومي رئيس اللجنة: إن اللجنة شرعت في إعداد تقريرها النهائي متضمناً توصياتها بشأن موضوع سياسة مجموعة بريد الإمارات، وأنها ستطلع على مسودة التقرير خلال اجتماعها المقبل، تمهيداً لاعتماده ورفعة إلى رئاسة المجلس، لمناقشة الموضوع في إحدى الجلسات القادمة.