فعاليات مؤتمر شرطة أبوظبي حول التسامح تنطلق اليوم

المصدر: أبوظبي- البيان

ينطلق اليوم مؤتمر التسامح الذي تنظمه القيادة العامة لشرطة أبوظبي، في نادي ضباط القوات المسلحة، تحت شعار (التسامح رؤية قيادة ومسيرة شعب)، وتزامناً مع عام التسامح 2019.

ويشارك في المؤتمر متحدثون من عدة جهات هي الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ودائرة التنمية الاقتصادية، ودار زايد للثقافة الإسلامية، والمجلس العالمي للتسامح، والمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومؤسسة التنمية الأسرية، ومستشفى القاسمي، إلى جانب متحدثين من القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

وسيتناول المتحدثون في الجلسات الثلاث للمؤتمر، موضوعات عن قيم التسامح، مثل دور تلك الجهات في تعزيز التسامح، وتوظيف التعليم لتعزيز التسامح في المجتمعات المعاصرة، ومكافحة التمييز العنصري، ودور الأسرة في تعزيز التسامح.