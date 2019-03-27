عويضة المرر: دعم محمد بن زايد للبحث والتطوير يعزز مكانة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

أكد المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة بأبوظبي أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة 5.6 مليارات درهم لدعم البحث والتطوير في المجالات الحيوية وإقامة شراكات عالمية لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي يواجهها العالم من شأنه الارتقاء المستمر بجودة الحياة في إمارة أبوظبي وإثراء البشرية وإعطاء دفعة قوية للجهود الرامية إلى تسريع عملية الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة تماشياً مع أهداف برنامج «غداً 21» وذلك من خلال تطوير الآليات والاستراتيجيات التي تتيح أقصى درجات الاستفادة من معطيات العلم والتكنولوجيا ووضعها في خدمة الإنسان في الحاضر والمستقبل.

وقال في تصريح له أمس إن اعتماد هذه الميزانية يعزز مكانة ودور أبوظبي ملتقى للعلماء ومنصة عالمية للمبتكرين لتوليد الأفكار ووضع الحلول الخلاقة للعديد من التحديات بما فيها ترشيد استهلاك موارد المياه والطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

وأضاف أن دائرة الطاقة شريك أساسي في تحقيق رؤية القيادة، حيث تعمل بشكل مستمر على تبني أفضل الحلول والتقنيات الذكية التي تعزز من كفاءة الأداء وذلك ضمن استراتيجية الدائرة الرامية لتعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف الشركات العاملة في قطاع الطاقة في الإمارة.. ويشمل هذا التوجه التطوير المستمر لمعايير جودة عمليات النقل والإمداد بهدف تقليل الهدر وضمان استدامة الموارد لتجد أجيالنا المقبلة كل ما يضمن لها مقومات الحياة الرغيدة.