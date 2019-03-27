فعاليات «سوق أم القيوين للإنتاج الزراعي والحيواني» تنطلق 2 أبريل

المصدر: أم القيوين - وام

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، تنطلق فعاليات سوق أم القيوين للإنتاج الزراعي والحيواني في الفترة من 2 وحتى 6 أبريل المقبل في مرسى الخور بالإمارة.

وقال هيثم سلطان رئيس اللجنة المنظمة لسوق أم القيوين للإنتاج الزراعي والحيواني، إن السوق يهدف إلى دعم ملف الأمن الغذائي الوطني لحكومة دولة الإمارات وضمان استدامته كركيزة مهمة لجودة حياة أفراد المجتمع، وتعزيز مكانة الدولة في مؤشرات الأمن الغذائي العالمي، بالإضافة إلى تفعيل دور الابتكار في الارتقاء بالإنتاج الزراعي والحيواني.

وأشار إلى أن السوق يسعى إلى إيجاد أفضل الممارسات في قطاع الإنتاج الزراعي والحيواني وخلق بيئة جاذبة للمستثمرين، وتحقيق رؤية إمارة أم القيوين 2021 «جودة حياة عالية لمجتمع متلاحم مبني على اقتصاد مستدام وسياحة جاذبة».

وأكد هيثم سلطان حرص اللجنة المنظمة على خلق تجربة ممتعة وفريدة من نوعها للزوار من خلال تنظيم فقرات متنوعة، حيث يتضمن السوق معرضاً للمنتجات الغذائية والعضوية ومعرضاً لمعدات وآليات الزراعة والإنتاج الحيواني ومعرض الأسر المنتجة، بالإضافة إلى تنظيم مسابقة أجمل تنسيق للحدائق وفعاليات ترفيهية ومنطقة للمطاعم المتنقلة وحديقة الورد والحيوانات الأليفة.