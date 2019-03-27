دبي تستضيف مؤتمرين دوليين حول «إدارة الكوارث» و«الإسعاف» مارس 2020

المصدر: دبي - وام

تستضيف دبي في الفترة من 10 إلى 12 مارس 2020 المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة الكوارث والطوارئ ومؤتمر دبي الدولي للإسعاف ويسلطان الضوء على التحديات التي تواجه قطاع إدارة الكوارث والطوارئ والإسعاف، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة والفاعلة لمواجهتها، من خلال توسعة نطاق الشركات العارضة والمشاركين والزوار، ما يساعد العاملين في الطوارئ على الاستفادة من هذه التكنولوجيات وتوظيفها لخدمة المرضى.

وكشفت اللجنة المنظمة للمؤتمر والمعرض الدولي لإدارة الكوارث والطوارئ ومؤتمر دبي الدولي للإسعاف، أهمية هذا الحدث الذي يأتي تماشياً مع التطورات العلمية والتكنولوجية التي تطرأ على قطاعات الرعاية الطبية وإدارة الكوارث والطوارئ مثل الذكاء الاصطناعي والتقنيات ثلاثية الأبعاد وسعياً منها لمواكبة مثل هذه التطورات.