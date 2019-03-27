نهيان بن مبارك يفتتح اليوم ملتقى أفكار أبوظبي

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

يفتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح صباح اليوم الأربعاء فعاليات الدورة الثالثة لملتقى أفكار أبوظبي، الذي تستضيفه جامعة نيويورك أبوظبي بالتعاون مع مؤسسة تمكين المسؤولة عن تنفيذ المشاريع نيابة عن حكومة أبوظبي.

وتستمر فعاليات الملتقى على مدار يومين ويتضمن نحو 20 جلسة يلتقي خلالها ألمع المفكّرين من الإمارات ومختلف الدول لمناقشة وتبادل الأفكار حول العديد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبحث العديد من المشكلات.

ويستضيف الملتقى معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، في جلسة خاصة بعنوان «حوار مع» يتحدث خلالها عن العديد من القضايا السياسية بالمنطقة.

كما يتحدث جوردون براون مبعوث الأمم المتحدة الخاص للتعليم العالمي ورئيس وزراء بريطانيا الأسبق عن العولمة: ما الخطوات التالية؟ مذهب الحماية الاقتصادية أو التعاون؟

ويتحدث الأدميرال مايك روجرز، المدير السابق لوكالة الأمن الوطني الأمريكية عن العديد من القضايا في الأفق السياسي لمنطقة الشرق الأوسط.

وتركّز الدورة الثالثة على 4 مسارات محددة يتناول كل واحد منها التحديات والفرص الكبيرة في عصرنا، والعلاقات الدولية، والحلول العلاجية والتعزيزية للدماغ البشري، إلى جانب مناقشة أثر ثورة النقل والمواصلات القادمة، ومخاطر الهجمات الإلكترونية الجديدة.

وخصص الملتقى جلسة لمناقشة موضوع النقل بصفة عامة والطيران بشكل خاص، حيث يتحدث فيك كاشوريا، الرئيس التنفيذي لشركة «سبايك إيروسبايس» عن مستقبل الطيران في جلسة بعنوان «الطائرات الأسرع من الصوت: مستقبل الطيران القريب. نقل مستدام ومسؤول ورائد» بمشاركة عدد من الخبراء البارزين.

وأكد فيك كاشوريا في إجاباته عن أسئلة لـ«البيان» أنه سيتناول أهمية النقل وتأثيره على الإنسان وطموحاته من خلال تجربته الشخصية، وعن مساهمة النقل السريع والموثوق والآمن في تغيير العالم وتقريبه من بعضه ورفع معايير الحياة من خلال ما يقدمه من استثمارات وفرص.

وأوضح أنه سوف يتناول أهمية الطائرات الأسرع من الصوت في عالمنا الحالي والمستقبلي مستعرضاً أولى محاولات الابتكار في هذا المجال من خلال طائرة كونكورد، رغم ريادتها، تم وضع حدّ لاستخدامها بسبب عدم فعاليتها في استهلاك الوقود والضجيج الذي تحدثه وعدم مراعاتها للشروط للبيئة إلى جانب عوامل أخرى.