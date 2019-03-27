مناقشة آليات إصدار تأشيرات الولايات المتحدة لموظفي شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

استقبل فيليب أي فرين القنصل العام الأمريكي في دبي، المقدّم الدكتور محمد حسن الجناحي، مدير إدارة خدمات السفر وشؤون العلاج بالإدارة العامة للشؤون الإدارية في شرطة دبي.

جرى خلال اللقاء الذي حضره الملازم ثان عمر حاجوني، مناقشة آليات إصدار التأشيرات لموظفي شرطة دبي، وتعزيز أواصر التعاون مع شرطة دبي للوصول إلى أرقى المستويات، وتقديم خدمات علاجية متميزة لأفراد القوة وذويهم، وتماشياً مع استراتيجية الإدارة الرامية إلى تفعيل وتقوية أواصر التعاون والشراكة مع المؤسسات الحكومية والخاصة، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية المنشودة المتمثلة في إسعاد المجتمع الداخلي.

من جانبه عبّر المقدم الدكتور الجناحي عن شكره للقنصلية الأمريكية على تعاونها والعمل على تبسيط الإجراءات وتعزيز الشراكة بين القنصلية الأمريكية والقيادة العامة لشرطة دبي.