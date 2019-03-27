«قضاء أبوظبي»: 16762 معاملة ترجمة فورية عبر الاتصال المرئي

المصدر: أبوظبي - البيان

أنجزت دائرة القضاء في أبوظبي، 16762 معاملة للترجمة الفورية بلغات العالم المعتمدة عبر وسائل الاتصال المرئي أثناء المحاكمات باستخدام أحدث التقنيات والوسائل التكنولوجية المتطورة، وذلك خلال عام 2018.

وأوضحت دائرة القضاء في أبوظبي، أن مركز الترجمة الفورية عبر وسائل الاتصال المرئي، يقدم خدمات متكاملة للترجمة عن بعد بلغات متعددة أثناء المحاكمات، بما يعزز من جودة الخدمات المقدمة وفق أرقى المعايير العالمية لضمان سرعة الفصل في القضايا وتعزيز فاعلية وكفاءة التقاضي وضمان منظومة العدالة الجنائية وصولاً إلى هدف قضاء عادل وناجز.

وأشارت إلى أن تقنية الاتصال المرئي في تقديم خدمات الترجمة الفورية، تتيح تنسيق عمل الترجمة بالاستفادة من البنية التحتية المتقدمة المتوافرة في دائرة القضاء، بحيث توفر تقديم الخدمة أثناء المحاكمات عبر مركز الترجمة الفورية من دون الحاجة إلى انتقال المترجمين بين المكاتب والإدارات وقاعات المحاكم، بما يسهم في اختصار الوقت والجهد ويحقق الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة، إلى جانب إمكانية الوقوف على متطلبات العمل وتوفير الاحتياجات الفعلية والتطوير المستمر.

وأكدت دائرة القضاء أن توفير تلك الخدمات يأتي في إطار التركيز على جهود التطوير لأداء الجهاز القضائي والإداري انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بالعمل المستمر من أجل التحديث والتطوير لمواكبة المستجدات لتقديم أرقى الخدمات القضائية والعدلية.

ولفتت إلى العمل وفق خطة متكاملة بهدف التحول الإلكتروني لإنجاز الخدمات تضمن سرعة الإنجاز من خلال توظيف جميع الإمكانيات البشرية والتقنية نحو تقديم خدمات نوعية.

خدمات ذكية

تطرقت الدائرة إلى العمل المستمر من أجل التوسع في إطلاق الخدمات الذكية والإلكترونية، وتطويع التكنولوجيا ضمن خطة التحول الرقمي لتطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين.