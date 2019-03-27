«الإمارات للسلامة المرورية» تبحث تطوير خطط حماية مستخدمي الطريق

المصدر: أبوظبي - البيان

عقد مجلس إدارة جمعية الإمارات للسلامة المرورية اجتماعاً برئاسة محمد صالح بن بدوة الدرمكي بمقر الجمعية مؤخراً، تم خلاله مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واستعراض استعدادات عقد الجمعية العمومية، وأكد الدرمكي على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز ثقافة السلامة المرورية لدى كافة مستخدمي الطريق، وتطوير آليات العمل والمشاريع والمبادرات التوعوية والأنشطة العلمية للجمعية لتحقيق رسالتها السامية في حماية ووقاية مستخدمي الطريق من مخاطر الحوادث المرورية وما ينجم عنها من خسائر بشرية ومادية.

كما أكد على أهمية تكثيف العمل المشترك مع الجهات المعنية في الدولة من خلال المشاركة في الحملات والمبادرات التي تطلقها تلك الجهات، مشيداً بالجهود المبذولة وخاصة وزارة الداخلية ومديريات المرور في القيادات العامة للشرطة ودوائر النقل والمواصلات، والتي أثمرت بالوصول إلى 3.83 وفيات لكل مئة ألف من السكان وانخفاض ملحوظ في عدد الوفيات والإصابات والحوادث للعام الماضي 2018.

ودعا رئيس جمعية الإمارات للسلامة المرورية إلى تضافر جهود كافة الجهات المعنية بالسلامة المرورية ومواصلة العمل لتحقيق رؤية صفر وفيات، مشيراً أن الحملات والمبادرات المشتركة بين الجهات المعينة تحقق الأهداف المنشودة، مثل الحملات الموحدة لوزارة الداخلية، والتي تشارك فيها كافة مديريات المرور في الدولة.

وكان المجلس قد ناقش خلال اجتماعه الموضوعات المختلفة المدرجة على جدول الأعمال ومن أهمها الاستعدادات الجارية لعقد الجمعية العمومية للجمعية، حيث اطلع المجلس على التقريرين الإداري والمالي، إضافة لمناقشة احتياجات الجمعية المختلفة وخططها وبرامج عملها للعام الحالي 2019.