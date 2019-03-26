"الوطني للإعلام" ومؤسسة الإمارات يوقعان مذكرة تفاهم لدعم جناح الإمارات في إكسبو بكين

المصدر: البيان الالكتروني

وقع المجلس الوطني للإعلام ومؤسسة الإمارات مذكرة تفاهم بشأن تعزيز العمل التطوعي وإشراك متطوعي برنامج "تكاتف"، أحد البرامج التابعة للمؤسسة، في تشغيل جناح دولة الإمارات في معرض إكسبو 2019 بكين، في جمهورية الصين الشعبية، ليكونوا سفراء يعكسون قيم التسامح والوجه الثقافي والحضاري لدولة الإمارات، من خلال قيامهم باستقبال ضيوف الجناح والترحيب بهم.



ووقع المذكرة كل من سعادة الدكتور راشد خلفان النعيمي المفوض العام لجناح الإمارات في معرض إكسبو 2019 بكين، وسعادة ميثاء حمد الحبسي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات، في مقر المؤسسة بأبوظبي.



وتهدف المذكرة إلى دعم وتشجيع العمل التطوعي والتركيز على مشاركة القيادات الشابة في إدارة الجناح وتشغيله، بما يسهم في تطوير قدراتهم وصقل مهاراتهم ليكونوا على أتم الاستعداد للمشاركة في إدارة جناح الدولة في إكسبو 2020 دبي، الذي تستضيفه الدولة العام المقبل، والذي سيمثل أول معرض إكسبو تجري فعالياته في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.