تابع أخبار منتدى الإعلام العربي عن طريق "مساعد البيان الصوتي"

المصدر: البيان الإلكتروني

في إطار خدماتها المتميزة للقارئ العربي، وتسهيلاً على متابع البيان في الوصول لجميع الأخبار التي يرغب في قراءتها، بات بإمكانك متابعة أخبار منتدى الإعلام العربي عن طريق المساعد الافتراضي الصوتي عبر تطبيق البيان الذكي.

حمل التطبيق عن طريق الرابط أدناه

https://itunes.apple.com/ae/app/ai-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86/id1446548538?mt=8

يمكنكم متابعة أخبار #منتدى_الإعلام_العربي عن طريق المساعد الافتراضي الصوتي عبر تطبيق #البيان الذكي



حمل التطبيق عن طريق الرابط أدناه ..https://t.co/95wTp3PxVP@DubaiPressClub#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/Objjkvdr5a — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٢٦ مارس ٢٠١٩