تابع أخبار منتدى الإعلام العربي عن طريق "مساعد البيان الصوتي"

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

في إطار خدماتها المتميزة للقارئ العربي، وتسهيلاً على متابع البيان في الوصول لجميع الأخبار التي يرغب في قراءتها، بات بإمكانك متابعة أخبار منتدى الإعلام العربي عن طريق المساعد الافتراضي الصوتي عبر تطبيق البيان الذكي.

حمل التطبيق عن طريق الرابط أدناه

https://itunes.apple.com/ae/app/ai-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86/id1446548538?mt=8

 

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