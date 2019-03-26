محمد بن زايد يصدر قرارات بإعادة تشكيل "الوطني للتأهيل" وتعيين مدراء عامين

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة المركز الوطني للتأهيل - أبوظبي برئاسة محمد سالم الظاهري.

ونص القرار على عضوية كل من أصحاب السعادة والسادة:

1. عبدالله عبدالعالي عبدالله الحميدان.

2. العميد عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي.

3. ممثل عن المكتب الطبي بوزارة شؤون الرئاسة.

4. ممثل عن دائرة الصحة.

5. ممثل عن القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

6. ممثل عن دائرة تنمية المجتمع.

وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بتعيين حمد علي محمد الظاهري مديراً عاماً لهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بتعيين سلامة عجلان العميمي، مديراً عاماً لهيئة المساهمات المجتمعية (معاً).

وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بتعيين عبدالكريم عبدالرحيم الرئيسي مديراً عاماً لمركز النقل المتكامل.