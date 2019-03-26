محمد بن راشد ورئيس أوزبكستان يبحثان علاقات الصداقة والتعاون

المصدر: وام

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" مباحثات مع فخامة شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان تناولت تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان في مختلف المجالات خاصة قطاعات السياحة والطاقة المتجددة والزراعة وتعزيز الاستثمارات المشتركة في هذه القطاعات وتبادل الخبرات بين البلدين بما يعود بالخير والمنفعة على شعبيهما الصديقين.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للرئيس الضيف في قصر سموه في زعبيل ظهر اليوم بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي و سعادة محمد حارب بالرصة المحيربي سفير الدولة لدى جمهورية أوزبكستان وسعادة بختيار إبراهيموف سفير جمهورية أوزبكستان لدى الدولة والوفد المرافق لرئيس جمهورية أوزبكستان.