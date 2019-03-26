حاكم رأس الخيمة يفتتح المؤتمر الدولي الخامس للاحتباس الحراري

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

افتتح صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، اليوم، المؤتمر العالمي الخامس حول «الاحتباس الحراري.. الالتزام البيئي» والذي تنظمه هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة خلال الفترة من 26 - 28 مارس الجاري في قاعة المؤتمرات بالجزيرة الحمراء، بمشاركة واسعة من مختصين بشؤون البيئة وذلك بقاعة الحمراء للمؤتمرات.

ويسلط المؤتمر خلال ثلاثة أيام الضوء على السياسات واللوائح الحكومية في مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري، والسياسات البيئية المتعلقة بالموارد الطبيعية، وقطاعات الطاقة والنقل والمباني الخضراء والاخلاقيات والعدالة في صياغة سياسات تغير المناخ، والتكيف البيئي مع تأثيرات الاحتباس الحراري على النظم البيئية المختلفة والحد من تأثير الاحتباس الحراري على الأنواع المعرضة للخطر.