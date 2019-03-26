«قصائدي في حب الخيل» كتاب جديد لمحمد بن راشد

المصدر: دبي - بيان السطري

تنعقد بعد قليل جلسة شعرية لقصائد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للإعلان عن إطلاق كتاب"قصائدي في حب الخيل" لسموه قبيل الحدث العالمي الأكبر كأس دبي العالمي للخيول.

تابعوا تغطيتنا للحدث الذي سيتم إطلاقه بعد قليل في ميدان بحضور عدد من الكتاب والمثقفين. الكتاب يجمع 18 قصيدة باللغتين العربية والانجليزية، كما يتضمن أعمالاً فنية تجسد كلمات القصائد.

تنعقد بعد قليل جلسة شعرية لقصائد صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_راشد آل مكتوم للإعلان عن إطلاق كتاب "قصائدي في حب الخيل" لسموه قبيل الحدث العالمي الأكبر #كأس_دبي_العالمي_للخيول.@DXBMediaOffice @MeydanRacing @DubaiWorldCup #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/WTrNHibNMb — صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 26, 2019

الشاب سقاف الهاشمي يبدع لوحة فنية بالألوان الزيتية لـ #محمد_بن_راشد مع الخيل قبيل إطلاق كتاب سموه بعنوان "قصائدي في حب الخيل".@DXBMediaOffice @MeydanRacing @dubaiworldcup#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/WBtGiqPXeQ — صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 26, 2019