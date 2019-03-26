«قصائدي في حب الخيل» كتاب جديد لمحمد بن راشد

المصدر:
  • دبي - بيان السطري
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تنعقد بعد قليل جلسة شعرية لقصائد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للإعلان عن إطلاق كتاب"قصائدي في حب الخيل"  لسموه قبيل الحدث العالمي الأكبر كأس دبي العالمي للخيول.

تابعوا تغطيتنا للحدث الذي سيتم إطلاقه بعد قليل في ميدان بحضور عدد من الكتاب والمثقفين. الكتاب يجمع 18 قصيدة باللغتين العربية والانجليزية، كما يتضمن أعمالاً فنية تجسد كلمات القصائد.

 

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