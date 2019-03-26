تكريم الأعضاء السابقين لنادي المبدعين بمحاكم دبي

المصدر: دبي - البيان

كرّم محمد العبيدلي رئيس نادي المبدعين بمحاكم دبي، الأعضاء السابقين للفريق وذلك لجهودهم المتميزة في وضع الأفكار للمشاريع وتطبيقها، حيث يعتبر نادي المبدعين منصة تفاعلية توفر لهم فرصة للاجتماع واللقاء لمناقشة مواضيع تتعلق بالإبداع الحكومي، وتبادل الخبرات فيما بينهم والارتقاء بمستوى العمل.

وأشار محمد العبيدلي رئيس نادي المبدعين بمحاكم دبي إلى أن النادي يهدف إلى توفير بيئة عمل مبدعة في القطاع الحكومي، وتشجيع الموظفين على تقديم أفكار مبدعة، ومشاريع تطويرية ومبادرات تنموية تسهم في تطوير دوائرهم وتنمية مجتمعهم، وتحسين الخدمة الحكومية والارتقاء بنتائجها المتعلقة بالإبداع.

واستعرض العبيدلي منهجية نادي المبدعين، والذي يهدف إلى فتح قناة تواصل بين الإدارة العليا وموظفي محاكم دبي، لإبداء الرأي وطرح الأفكار والمقترحات حول المواضيع التي يتم طرحها بشكل منظم ومستمر وترفع نتائجها وتوصياتها إلى المجلس القيادي من أجل مناقشتها وتوفير الدعم اللازم لها.

وناقش العبيدلي الأفكار الجديدة والمشاريع التي ستتم في عام 2019، وأشار إلى أن نادي المبدعين يعتبر ممارسة إدارية مستمرة تقاد من قبل قيادة المؤسسة وتترابط باستراتيجية الدائرة في مجال تعزيز بيئة عمل محفزة تساهم في الإبداع، وتؤصّل لآلية عمل نظامية وشمولية تتيح الفرصة لموظفي الدائرة من أجل الإسهام بآرائها وأفكارها في تطوير العمل المؤسسي، بالإضافة إلى رفع كفاءة وفاعلية الأداء وتطوير الخدمات بما يتوافق مع احتياجات المعنيين ويراعي صوت المتعامل ومتطلباته.