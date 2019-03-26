«كهرباء دبي» تدعو الجامعات للمشاركة بالدورة الثانية من «ديكاثلون الطاقة الشمسية»

المصدر: دبي- البيان

بعد النجاح الكبير الذي حققته الدورة الأولى من المسابقة العالمية للجامعات لتصميم المنازل المعتمدة على الطاقة الشمسية (ديكاثلون الطاقة الشمسية - الشرق الأوسط) التي نظمتها هيئة كهرباء ومياه دبي في شهر نوفمبر 2018 تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، دعت الهيئة الجامعات من مختلف أنحاء العالم للتسجيل في الدورة الثانية من المسابقة التي تنظم العام المقبل بالتزامن مع إكسبو 2020 دبي، في إطار الشراكة بين المجلس الأعلى للطاقة في دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي مع وزارة الطاقة الأمريكية.

وتنظم الهيئة حلقة نقاشية مباشرة عبر الإنترنت (webinar) لمناقشة طريقة المشاركة والرد على الأسئلة، غداً ويمكن للمهتمين التسجيل عبر إرسال بريد إلكتروني إلىsdme@dewa.gov.ae

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «حققت الدورة الأولى من مسابقة ديكاثلون الطاقة الشمسية-الشرق الأوسط التي نظمتها الهيئة للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، نجاحاً كبيراً حيث استقطبت 600 طالب وأكاديمي من 54 جنسية ضمن 15 فريقاً من 28 جامعة في 11 دولة حول العالم، الأمر الذي يعكس مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمنصة محفزة للابتكار وبيئة حاضنة للمبدعين.

ويعكس استضافة دبي للدورتين الأولى والثانية من المسابقة بجوائز إجمالية تزيد على 20 مليون درهم، مكانة الإمارة كمدينة مستقبلية تتبنى حلولاً مستدامة وتوفر مساحة للشباب من جميع أنحاء العالم للإبداع والابتكار».

وأضاف الطاير: «تهدف مسابقة ديكاثلون الطاقة الشمسية - الشرق الأوسط التي تعد المسابقة الأكبر والأكثر تنافسية وتحدياً بين الجامعات العالمية، إلى إشراك الشباب في عملية التنمية المستدامة وتشجيعهم على الابتكار.

ويمكن للفرق الجامعية التسجيل أو الحصول على مزيد من المعلومات عبر الموقع الإلكتروني للمسابقة: www.solardecathlonme.com أو التواصل عبر البريد الإلكتروني sdme@dewa.gov.ae .