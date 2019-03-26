شرطة دبي تنظم دورة حول السلائف الكيميائية لمفتشي الجمارك

المصدر: دبي - البيان

نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي مُمثلة في مركز حماية الدولي وبالتعاون مع جمارك دبي، دورة تدريبية حول «السلائف الكيميائية» لمفتّشي الجمارك، استمرت على مدار 3 أيام بمشاركة 20 مفتشاً.

وصرح العقيد عبدالله الخياط مدير المركز بأن هذه الدورة تأتي في إطار التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة بقضايا المخدرات والمؤثرات العقلية بهدف تعظيم النتائج المحققة عبر تبادل الخبرات والمهارات، وأن مثل هذه الدورات المتقدمة تعمل على تمكين العاملين في مكافحة المخدرات وتدريبهم وتأهيلهم لمواجهة التحديات التي أصبحت واقعاً ملموساً وفقاً للمؤشرات المرصودة على أرض الواقع، والتي أصبحت مواجهتها ضرورة مُلحة تقتضي التعاون والتنسيق على أعلى المستويات.