راشد النعيمي يتسلم شهادة ميثاق رضا المتعاملين

المصدر: عجمان - وام

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أن الدائرة تسطر اليوم نجاحاً جديداً، يضاف لسجلها الحافل بالإنجازات الساعية للوصول لكل فرد في الإمارة، وأنها حصلت، وبجدارة، على شهادة ميثاق رضا المتعاملين، لتكون أول دائرة حكومية في إمارة عجمان تستحقها، لالتزامها التام ببنود ميثاق المتعاملين، وعملها الدؤوب على تطبيقه بشكل واقعي.

جاء ذلك خلال تسلمه شهادة آيزو ISO 1001:2018، والخاصة بميثاق رضا المتعاملين، من الشركة المانحة بيروفيريتاس إس إيه، بحضور عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، ورجاء رابيا القنصل العام الفرنسي في دبي، ونيكولاس ميلان الرئيس التنفيذي في شركة بيرفيريتاس، ومروان العريضي مدير إدارة المصادقة بالشركة.