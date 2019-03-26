حمدان بن زايد يبحث تعزيز العلاقات مع السفير البحريني

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة في قصر البحر، أمس، الشيخ خالد بن عبدالله بن علي بن حمد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الدولة. جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائية القائمة بين البلدين، وسبل تعزيزها وتوطيدها لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.

حضر اللقاء الشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس مجلس إدارة هيئة طيران الرئاسة، والشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان المدير التنفيذي لمكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، وأحمد مطر الظاهري مدير مكتب سمو ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة.