علي الهاملي: زايد صنع سفينة الاتحاد لتبحر بسواعد أبنائها

المصدر: رأس الخيمة ــ أحمد أبوالفتوح

أكد الإعلامي علي عبيد الهاملي، أن المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، صنع سفينة الاتحاد وجهزها بكل الوسائل لتبحر بكل أمان بسواعد أبنائها، انطلاقاً من اعتماده على العنصر البشري والإيمان بصناعة الإنسان كونه محوراً حقيقياً لأي نجاح وتحقيق هذه المسيرة الرائدة، حيث تمتع الشيخ زايد بالسمات القيادية التي لا نستطيع أن نحصيها في محاضرة واحدة.

واستعرض الهاملي، خلال محاضرة «الشيخ زايد نموذجاً»، التي نظمتها جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة، أمس، الأحاديث الإعلامية التي أجراها الشيخ زايد خلال مسيرة الاتحاد وما قبله، ونظرته لتأسيس دولة الإمارات، وفلسفته في الحياة، لافتاً إلى أن من استمع لأحاديث الشيخ زايد قبل الاتحاد لم يكن يتصور أن تتحقق هذه النهضة خلال تلك الفترة القصيرة، وذلك بفضل جهود الشيخ زايد وإخوانه الآباء المؤسسين، حتى أصبحت دولة الإمارات مركزاً لاستشراف المستقبل.