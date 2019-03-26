«خيرية محمد بن راشد» تدشن 3 مشاريع في أم القيوين بـ20 مليون درهم

المصدر: أم القيوين - البيان

دشنت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية مشاريعها الاجتماعية التي أقامتها في أم القيوين والتي شملت مسجداً وصالتي أفراح بتكلفة إجمالية بلغت قرابة 20 مليون درهم والتي نفذت تحت إشراف مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية.

حضر التدشين الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية والمستشار إبراهيم بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الإنسانية والثقافية ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية ومحمد إبراهيم حميد مدير عام أوقاف أم القيوين ونبيل عبدالرحيم قرقاش عضو مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية وصالح زاهر مدير مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية وراشد حمد سالم الحمر مدير عام مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية.

وعقب مراسم التدشين وجه المستشار إبراهيم بوملحه الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وراعي المؤسسة، رعاه الله، على دعم سموه الدائم للمؤسسة ومتابعته الكريمة للأعمال الإنسانية التي تقوم بها وتوجيهاته السامية بضرورة التوسع في الأنشطة الخيرية التي تقدمها، كما وجه الشكر إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، على اهتمامه ورعايته ومكرمة سموه بتخصيص أرض لإقامة هذه المشاريع المجتمعية واختيار الموقع المناسب الذي يلبي احتياجات المواطنين من هذه المساحات.

وقال بوملحه إنه تم تدشين مسجد الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم في منطقة محمد بن راشد آل مكتوم وبلغت تكلفة بنائه أكثر من 3 ملايين درهم وتصل سعة المسجد الكلية لـ500 مصل.