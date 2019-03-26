سيف بن زايد: شكراً للسيناتور الأمريكي كيڤن توماس

المصدر: أبوظبي - البيان

قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشكر إلى السيناتور الأمريكي كيڤن توماس، من ولاية نيويورك، الذي أشاد بمفاهيم التسامح والتنوع التي عايشها في دولة الإمارات.

وقال سموه عبر «تويتر»: «شكراً للسيناتور الأمريكي، كيڤن توماس، من ولاية نيويورك. الإنسان المتميز يعكس بصدق ما يراه بروحه الإيجابية. الإمارات بقيمها الإيجابية تقدر كل من يراها بصدق كما تراه».

وكان كيڤن توماس قال في لقاء مع صحيفة «غلف نيوز» إنه لا يزال يتذكر السنوات التي قضاها في دبي التي نشأ فيها وغادرها في العام 1995 قبل أن يعود إليها مجدداً في العام 2010 للقيام ببرنامج تدريبي.

وأكد أنه يروج لمفاهيم التسامح والتنوع التي عايشها في دولة الإمارات.

يذكر أن كيڤن توماس تم انتخابه في 6 نوفمبر 2018 كعضو في الحزب الديمقراطي يمثل الدائرة السادسة «ناساو كاونتي»، وتم تعيينه من قبل المفوضية الأمريكية للحقوق المدنية، كعضو في اللجنة الاستشارية المعنية بالنظر في التجاوزات المتعلقة بحقوق الإنسان.